Ученые Калифорнийского университета нашли связь между повышенным давлением и деменцией

Авторы исследования сравнили снимки мозга людей пожилого возраста, у которых было повышенное давление до 30 лет.

Они также проанализировали аналогичные снимки людей, у которых в молодости не было повышенного давления.

Как оказалось, в первой группе объем серого вещества в некоторых отделах мозга был меньше, чем во второй.

Именно эти области отвечают за память, сенсорную обработку информации, пространственное восприятие.