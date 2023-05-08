Ученые Калифорнийского университета нашли связь между повышенным давлением и деменцией

Авторы исследования сравнили снимки мозга людей пожилого возраста, у которых было повышенное давление до 30 лет.
Они также проанализировали аналогичные снимки людей, у которых в молодости не было повышенного давления.
Как оказалось, в первой группе объем серого вещества в некоторых отделах мозга был меньше, чем во второй.
Именно эти области отвечают за память, сенсорную обработку информации, пространственное восприятие.
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