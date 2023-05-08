Киссинджер полагает, что переговоры по Украине состоятся в конце кода и поможет в этом Китай

Киссинджер уверен, что при активном вмешательстве китайской стороны, выступающей с мирной инициативой, переговоры между Россией и Украиной состоятся к концу текущего года и "все встанет на свои места".

Как считает бывший госсекретарь США, в данный момент кризис близок к переломному моменту.

Ранее американский политик сделал два заявления, которые, по сути, друг другу противоречат.

Он высказал мнение, что затянувшийся конфликт вызовет эскалацию, потому должен быть прекращен ведением переговоров.

С другой стороны, Киссинджер заявил, что самое лучшее решение в этой ситуации - это возврат украинских территорий в прежних границах, которые существовали до начала СВО.