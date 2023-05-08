Financial Times: из-за запрета на ввоз нефти из РФ компания Orlen теряет $27 млн ежедневно

Информация стала известна из интервью с руководителем польской компании Orlen Даниэлем Обайтеком, опубликованного в иностранном издании.

Как сообщил директор компании, предприятие несет колоссальные убытки каждый день.

Поставки, заменившие российскую нефть, требуют больших затрат, один баррель приходится покупать на 30 долларов дороже.

Однако Обайтек считает такие траты необходимыми и вполне оправданными:

Речь идет о том, чтобы не поддерживать Россию. Это рыночная стоимость [неподдержки России], которая применяется ко всем компаниям, которые не импортируют нефть из России.

При этом Orlen пока продолжает пользоваться сырой российской нефтью, поступающей к ней через нефтепровод "Дружба".

Для того чтобы полностью уйти от использования российской нефти, необходимо улучшить логистику поставок.

По словам Обайтека, руководство компании сейчас работает над этим совместно с правительством Чехии.

Как известно, расторгнуть последний контракт на поставки российской нефти компания Orlen решила в апреле 2023 года. Речь идет о договоре с "Татнефтью".