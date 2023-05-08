Родители Аллы Пугачевой: кем они были и как жили

Те, кто следит за творчеством российской певицы, наверняка слышали об огромной привязанности Аллы Борисовны к своей маме. Как отмечает автор канала История России на платформе Дзен, именно мать звезды практически вырастила Кристину.

Фронтовая любовь

Будущие родители артистки Зинаида и Борис познакомились на фронте. Молодой разведчик на войне лишился глаза: пуля врезалась в кирпич, отколола от него кусок, который отрикошетил прямо в лицо солдату.

До Великой Отечественной Борис мечтал стать цирковым артистом. Но увечье не оставило ему таких надежд, однако оно не оттолкнуло Зинаиду. К слову, она тоже была творческой личностью: мама Пугачевой была фронтовой артисткой.

До войны Зинаида получила педагогическое образование. Когда была объявлена война, девушка ушла на фронт и стала бойцом ПВО. Артистка в составе труппы давала также полевые концерты, поднимала боевой дух солдат.

Талант передался дочке

После Победы Борис и Зинаида расписались и поселились в Москве. У них родился сын Гена, который умер в младенчестве. Утрата стала для молодоженов большой драмой, но через пару лет в семье родилась дочь Алла. Такое имя девочке дали в честь артистки Аллы Тарасовой.

Семья получила квартиру в Зонтичном переулке - маленькую, без ванной, однако свою. Вскоре в семье случилось пополнение: родился еще и сын Женя.

Как только Алла пошла в школу, стал заметен ее музыкальный талант. Мама пригласила специалиста, и та заявила, что у ребенка идеальный музыкальный слух и невероятные природные данные. Девочка пошла в музыкальную школу.

В 1963-ом году отца будущей звезды арестовали, ему предъявили обвинение в коррупционных схемах на обувном заводе, где трудился Борис. Он отсидел 3 года и вышел досрочно.

Белорусские корни

Алла Пугачева рано стала знаменитой, в связи с многочисленными гастролями родители стали реже видеть дочь. Даже с внучкой Кристиной бабушка и дедушка познакомились не сразу.

Сначала Алла отправила дочь в Литву - к родителям мужа. Но, когда брак Аллы и Миколаса Орбакаса развалился, Кристину забрали в Москву – ею занялась Зинаида Архиповна и Борис Михайлович.

Но летом девочку по-прежнему отправляли в Литву, к морю.

Борис Михайлович после тюрьмы восстановился в партии. Он руководил цехом на производстве «Сапфир». Из жизни он ушел рано - дочери тогда было 33 года. А в 37 лет Алла потеряла и маму. Оба родителя певицы похоронены на Кузьминском кладбище.

Евгений Пугачев тоже рано ушел из жизни. Брат Примадонны страдал от сердечной патологии, перенес операцию на сердце, но умер в 2011 году.

К слову, у отца Пугачевой были белорусские корни: его дед родом из деревни Узгорск Могилевской области. Однако отец Бориса переехал в Москву, там Борис и родился.

А Зинаида Архиповна Одёгова на свет появилась в Пермском крае - в поселке Углеуральский.

Ходили слухи, будто Борис Пугачев на самом деле - отчим Аллы, а ее настоящий отец Иосиф Бендицкий. В желтой прессе ранее даже писали, будто подлинное имя певицы Алла Боруховна Раппопорт, или Фаина Певзнер. Однако никаких доказательств этим домыслам нет.