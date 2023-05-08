Послы Украины в Берлине не хотят возлагать венки к памятникам советским воинам

По традиции 8 мая каждый год украинские послы в Берлине приносили цветы и венки к советским мемориалам, чтобы почтить память солдат, погибших во Второй мировой войне и боровшихся с фашизмом.

В этом году традиция будет прервана, дипломаты Украины сознательно отказались возлагать цветы и венки к советским памятникам в Берлине.

О новом формате чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны рассказали на сайте посольства Украины в Германии.

Как сообщается на официальном интернет-ресурсе украинского посольства, в понедельник утром Алексей Макеев, посол Украины в ФРГ, а также Тобиас Линднер, государственный министр МИД ФРГ, Кай Вегнер, бургомистр Берлина, возложат цветы к центральному немецкому памятному комплексу в в память о жертвах войны и тирании.

После этого украинский посол планирует посетить Рейхстаг.

Как отметили в посольстве Украины, это будет первый год, "когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам".