Первая музыкальная группа с названием "Король и Шут" была основана в 1968 году

09:18 2023-05-08

Разумеется, это не тот "КиШ", который все мы знаем - Горшок и Князь в 60-е еще не родились.

На рубеже 1960-х и 1970-х действительно существовал вокально-инструментальный ансамбль "Король и Шут", основанная студентами Краснодарского политехнического института Григорием Красносельским и Антоном Шмыгой.

Ребята невероятными усилиями и при помощи своих поклонников из числа молодежи юга СССР добились возможности выступать на первых дискотеках.

"Король и Шут" той эпохи исполнял романтические баллады в стиле раннего Элвиса Пресли - песни "Утро", "Твой голос" и "Семнадцать" стали хитами улиц и подворотен.

Увы, но "совок" не терпел неформального подхода к творчеству, и уже в 1972 году Шмыгу и Красносельского начала преследовать милиция.

Под давлением властей группа была расформирована, а ее участники отправлены по распределению в разные концы страны.

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