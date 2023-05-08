Участники группы "Король и Шут" имеют свою собственную звезду на "Голливудской Аллее славы"

09:26 2023-05-08

Этот факт может показаться вам шуткой - какая звезда, какая Аллея славы, какой Голливуд, если "Король и Шут" никогда не снимались в зарубежных фильмах и даже не давали добро на использование своих песен в западных картинах.

Объясняется здесь все довольно просто - персональную звезду "КиШ" получили не на знаменитом бульваре в Лос-Анджелесе, а в небольшом отдалении от него, где находится своеобразный "островок тщеславия".

В переулке, прилегающем к Аллее, предприимчивые местные жители готовы любому желающему за скромную плату напечатать звезду, аналогичную настоящей, с вашим именем - далее вы наклеиваете ее на тротуар и фотографируетесь.

Так и поступили Князь и Горшок, когда приезжали с концертами в Лос-Анджелес. Увы, фото той веселой выходки не сохранилось.

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