Причины кончины Тютрюмова названы

О том, что звезды "Убойной силы" Александра Тютрюмова больше нет, сообщила дочь покойного. Актер скончался 7 мая в одной из питерских больниц.

Артист находился в клинике, где его состояние оценивалось как тяжелое. Был вопрос о переводе знаменитости в другое учреждение здравоохранения, но после вопрос транспортировки пациента не рассматривался из-за его нестабильного состояния.

6 мая Тютрюмов перенес операцию, которая не только не улучшила его состояния, а привела к тому, что он ушел из жизни.

Звезде экрана было 64 года. До последних своих дней он работал по профессии.