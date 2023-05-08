Сомнолог Казаченко рассказал, насколько часто надо менять подушки и как их выбирать

После пробуждения для поддержания здоровья надо поддерживать в правильном положении как позвоночник, так и шею. И для этого нужен не только качественный матрас, но и идеальная подушка.

Каких принципов стоит придерживаться при выборе подушки? По словам врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Александра Казаченко, подушки бывают анатомические, для сна на боку, животе, спине, с эффектом памяти и т. д.

Популярны ортопедические подушки - обычно их выбирают для лечения, а также профилактики заболеваний шейного отдела позвоночника. Но их подбирают индивидуально, в основном - по назначению врача.

Главное правило выбора подушки: семь раз полежи, потом купи. Как бы красиво ни смотрелась подушка на витрине, понять, насколько она подходит человеку, можно лишь полежав на ней в привычной позе, - отметил специалист.

Как часто нужно менять подушку? В среднем - раз в 2-4 года. Если при засыпании приходится все время поправлять, подбивать подушку, долго искать удобное положение головы, но утром все равно чувствуется напряжение либо болевые ощущения в шее и голове, точно пора ее обновить.

При выборе подушки надо учесть особенности своего сна. Если человек любит спать на боку, нужно, чтобы подушка заполняла все пространство между ухом и плечом. Если на спине - её высота должна быть ниже (чаще всего 8-10 см).

Если нравится спать на животе - подушка должна быть тонкой, потому что в таком положении голова и так находится выше, и есть некоторый изгиб в шейном отделе позвоночника.

Какой наполнитель лучше? Подушки из пера и пуха хорошо держат тепло, взбиваются для восстановления формы, вентилируются. Однако они же и самые аллергенные, там быстро размножаются пылевые клещи. Это же касается и подушек из шерсти.

Хлопок или бамбуковое волокно гипоаллергенны, однако со временем такие подушки теряют свою форму.

Есть подушки, которые наполняют гречневой шелухой. Они подходят для для тех, кто любит пожёстче. Эти подушки обеспечивают отличную поддержку шеи и служат не менее трёх лет.

Популярны также подушки с синтепоном. Они недорогие, неприхотливые в уходе, но быстро теряют форму. Иногда они требуют замены уже через полгода.