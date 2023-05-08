По усредненным подсчетам в храме Карни Мата живет 250 тысяч, и их поголовье только растет

Если турист убьет крысу, он должен купить статуэтку крысы из золота такого же размера, как та сама.

Во дворе храма натягивают сетки, чтобы внутрь не попали совы и другие хищные птицы.

Кошек в Индии весьма не жалуют. Потому что они… крыс ловят. Ведь есть мясо с точки вегетарианцев индусов – это убийство. А кошки еще убивают и не едят нередко, чисто из инстинкта, это грех вдвойне.

К тому же часто в мифах и легендах Ганеша, которого мы привыкли видеть в образе многорукого слона, появляется в форме крысы. Потому, убивая крысу, ты можешь поднять руку на самого Ганешу.

Вот и не гоняют в Индии крыс, даже если те завелись в лавках. Те грызут ткани, мешки с зерном, индусы убираются, прячут еду, но отраву не раскладывают.

Все началось с легенды о женщине Картни Маты, у которой утонул пасынок. Она всегда была благодетельна, потому взмолилась бога Яму о помощи вернуть пасынка. Дальше легенда разнится.

По одной версии Яма отказал, тогда женщина впервые в жизни разгневалась и поклялась, что ни один ее сын не попадет к Яме (бог смерти). Потому будет после смерти превращаться в крысу.

По другой версии бог загробного мира сжалился над женщиной и вернул сына. Но поскольку его тело было мертво, он вернул его в виде крысы.

Особо верующие так возят еду освящать крысами, чтобы укрепить здоровье своих детей.

Их докормили до того, что с численности в 20 тысяч крысы расплодились до 250 тысяч. Подсчет, конечно, дико условный. Считали крыс в нескольких помещениях и умножали на площадь.

Храм очень популярный, сюда едут паломники со всей Индии. Едут и несут с собой еду, они кладут еду и ждут, чтобы крыса откусила от куска.

Если она это сделает, то хлеб считается освященным божеством, а значит – обладает лечебными свойствами.