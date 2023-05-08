По усредненным подсчетам в храме Карни Мата живет 250 тысяч, и их поголовье только растет

13:21 2023-05-08

Это официально – храм крыс. Входить сюда разрешено, только разувшись. Не волнуйтесь, проходите, проходите, они у нас не кусаются говорят работники.

Если турист убьет крысу, он должен купить статуэтку крысы из золота такого же размера, как та сама.

Во дворе храма натягивают сетки, чтобы внутрь не попали совы и другие хищные птицы.

Кошек в Индии весьма не жалуют. Потому что они… крыс ловят. Ведь есть мясо с точки вегетарианцев индусов – это убийство. А кошки еще убивают и не едят нередко, чисто из инстинкта, это грех вдвойне.

К тому же часто в мифах и легендах Ганеша, которого мы привыкли видеть в образе многорукого слона, появляется в форме крысы. Потому, убивая крысу, ты можешь поднять руку на самого Ганешу.

Вот и не гоняют в Индии крыс, даже если те завелись в лавках. Те грызут ткани, мешки с зерном, индусы убираются, прячут еду, но отраву не раскладывают.

Все началось с легенды о женщине Картни Маты, у которой утонул пасынок. Она всегда была благодетельна, потому взмолилась бога Яму о помощи вернуть пасынка. Дальше легенда разнится.

По одной версии Яма отказал, тогда женщина впервые в жизни разгневалась и поклялась, что ни один ее сын не попадет к Яме (бог смерти). Потому будет после смерти превращаться в крысу.

По другой версии бог загробного мира сжалился над женщиной и вернул сына. Но поскольку его тело было мертво, он вернул его в виде крысы.

 

Особо верующие так возят еду освящать крысами, чтобы укрепить здоровье своих детей.

Их докормили до того, что с численности в 20 тысяч крысы расплодились до 250 тысяч. Подсчет, конечно, дико условный. Считали крыс в нескольких помещениях и умножали на площадь.

Храм очень популярный, сюда едут паломники со всей Индии. Едут и несут с собой еду, они кладут еду и ждут, чтобы крыса откусила от куска.

Если она это сделает, то хлеб считается освященным божеством, а значит – обладает лечебными свойствами.

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