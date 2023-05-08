Знающий садовод рассказал, почему он всегда сажает семена вразброс, а не рядком

Сначала поговорим о плюсах посева в рядок, они действительно есть. Удобно прореживать, удобно ухаживать, полоть, поливать, можно подойти к посадкам с одной стороны и с другой.

Но есть и очевидные минусы. Сам посев отнимает силы и время.

Дачнику надо хорошо повозиться: устроить грядку, сделать бороздки, разложить семена по одному (или кучкой, чтобы потом прореживать), потом присыпать каждый рядок.

Дальше потребуется регулярно полоть междурядья, потому что они начнут быстро зарастать. Поливы тоже надо делать чаще, пустующая земля между рядами быстрее сохнет.

Посевы в ряд удобны в колхозах, где обработка грядок идет специальной техникой. На личном участке такой метод посева не всегда себя оправдывает.

При хаотичном посеве плюсов гораздо больше. Нет лишних действий при посеве, эта процедура займет минимум времени.

Посевная площадь задействуется по максимуму, экономя землю на участке. Пустот при таких посевах не будет, потому что нет междурядий.

Сорная трава не растет, потому что культурные растения занимают собой почти всю площадь, затеняя землю листьями. А в тени, как известно, сорняки плохо растут.

По этой же причине, а именно из-за того, что земля укрыта листвой, влага в ней хорошо удерживается. Поливы поэтому делать часто не надо.

Кроме этого, при посеве вразнобой нет нужды в прореживании всходов.

Хаотичные посевы удобны для рассадки свеклы, моркови, зелени, репы, редьки, редиса, дайкона.