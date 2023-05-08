Не такие, как все: за что Коко Шанель ценила русских женщин

Творческая, профессиональная и личная жизнь великой Коко Шанель была во многом связана с русскими. Русские эмигрантки трудились в модном доме дизайнера манекенщицами и вышивальщицами, а его основательница дружила с Дягилевым, Лифарем, Мисей Серт.

Коко крутила романы со Стравинским и даже великим князем Дмитрием Павловичем. И в целом супермодистка очень много общалась с русской диаспорой, и русская культура отразилась в ее творчестве и модных направлениях.

В своих мемуарах Шанель посвятила русским целую главу, так ее и назвав - "Русские".

В Париже было очень много русских, особенно после их революции. Они были очень разными: жизнерадостными и мрачными, решительными и поникшими, уверенными в будущей победе и опустившими руки.

Кто-то успел вывезти деньги, кто-то прибыл в Париж без франка в кармане. Одни пытались работать, другие влачили жалкое существование на чужие пожертвования.

Среди них было много способных и даже гениальных, однако сколько просто спилось! Женщины держались лучше: в проститутки редко кто пошел, большинство устроились работать. Даже дамы императорской фамилии, - так отзывалась модельер о русских.

Шанель признавалась, что она была просто очарована русскими.

Их вечное «все мое - твое» просто опьяняет. Славяне обладают удивительными отличительными чертами, при этом оставаясь абсолютно естественными, из них даже самый скромный не выглядит обычным, - делилась наблюдениями Коко.

Она подчеркивала, что у русских "всегда были роскошные шубы". Дизайнер отмечала красоту, грацию, замечательные фигуры русских. По ее мнению, им не хватало только стервозности и хваткости, а без них денег не заработаешь.

Манекенщицами у Шанель служили многие русские аристократки - такие, как Галя Багенов (Баженова), Натали Оболенская, Татьяна Коренофф, Мария Эристофф, Мона Заботкина.

Бывали моменты, когда я даже завидовала их достоинству и породе, однако потом очарование сменялось сожалением. Им нужна была спина, за которой можно спрятаться, потому что мало кто мог вырвать что-то зубами, - писала Коко.

При этом Шанель уточняла, что "эти русские - не такие как все". И их недостатки и достоинства настолько переплетены, что, по мнению модельера, легко переходят одно в другое: щедрость в безалаберность, безолаберность в безответственность.