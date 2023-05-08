Лаванда: хитрости выращивания на собственном участке

Важнейшим моментом является выбор территории для посадки лаванды. ее корни крайне отрицательно реагируют на сырость, поэтому тенистое влажное место однозначно не подходит. лучшим выбором окажется открытое солнечное место средней сухости.

Однако помнить про своевременный полив является делом обязательным.

Растению не требуется особо плодородная почва, однако удобрения следует вносить в обязательном порядке. Калийные удобрения лаванда любит, а вот азотных добавлять нужно немного, иначе придется любоваться не цветками, а бурно разросшимися листьями.

Перед посадкой лаванды в почву обязательно внести золу и компост. Цветы высаживаются на глубину примерно 5 см, после высадки обязателен обильный полив. Лучше всего, если соседом лаванды станет картошка.

Дальше уход за лавандой простой. Периодически нужно рыхлить почву, делать прополку, проводить мульчирование. А в конце октября начале ноября клумбу на зиму от мороза следует укрыть лапкой хвойных деревьев.&