Цветовод со стажем назвал декоративные культуры, черенки которых можно заготовить в мае

Заготовка черенков для дальнейшего укоренения и проращивания происходит в мае. Высаживать их надо в конце июня.
Черенкованием размножают культуры, которые могут быстро и в большом количестве отращивать придаточные корешки.
Рассказываем, черенки каких растений можно укоренить в мае для дальнейшего переноса на грядку в июне.
Итак перечень подходящих для черенкования культур: туя, ель, сирень, жасмин, айва японская, гортензия, жимолость декоративная, можжевельник, барбарис, актинидия, клематисы.
Метод применим для мелколистных видов роз.
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