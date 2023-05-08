Цветовод со стажем назвал декоративные культуры, черенки которых можно заготовить в мае

15:43 2023-05-08

Май - подходящая пора для заготовки черенков для укоренения. Таким способом размножаются многие декоративные растения. Предлагаем ознакомиться с перечнем.

Заготовка черенков для дальнейшего укоренения и проращивания происходит в мае. Высаживать их надо в конце июня.

Черенкованием размножают культуры, которые могут быстро и в большом количестве отращивать придаточные корешки.

Рассказываем, черенки каких растений можно укоренить в мае для дальнейшего переноса на грядку в июне.

Итак перечень подходящих для черенкования культур: туя, ель, сирень, жасмин, айва японская, гортензия, жимолость декоративная, можжевельник, барбарис, актинидия, клематисы.

Метод применим для мелколистных видов роз.

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