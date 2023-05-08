Совет агронома: что следует сажать на место редиса после его сбора

Горох и спаржевая фасоль имеют хорошую устойчивость к заболеваниям редиса. Поэтому убрав редис, на его место вполне можно посадить эти культуры. Правда горох рекомендуется сажать довольно редко, иначе есть опасность не дождаться урожая. А спаржевая фасоль в сентябре точно вызреет. Кроме того, указанные культуры прекрасно восстановят почву и насытят ее азотом.

Из зелени сразу после уборки редиса рекомендуется петрушки укропа и кинзы, а также листового салата. Очень интересным вариантом окажется и выращивание лука на перо. Сами луковицы вырасти не успеют, но перо получится хорошим. Да еще качество почвы улучшится.

Из бахчевых культур на освободившееся от редиса место можно высадить кабачки и патиссоны. Они вполне успеют вызреть, да и площалди этим растениям много не нужно. Другие бахчевые лучше не высаживать.