Костной мукой по малине: какие весенние подкормки способны увеличить урожай в разы

Как только сойдет снег, малину надо сразу же подкормить мочевиной. А после того, как установится стабильная плюсовая дневная температура, уже можно приступать к органо-минеральным подкормкам, содержащим азот, фосфор и калий.

Какие компоненты для этого использовать? Какие из удобрений самые эффективные? Автор Телеграмм-канала "Дача и огород" подчеркивает, что фантастически увеличивает урожайность такая подкормка, как сапропель.

Она повышает приживаемость, укрепляет иммунитет молодых растений, помогает им наращивать корни.

Очень полезна в этом отношении и костная мука. Растение ее очень хорошо усваивает, она долго действует (на протяжении нескольких месяцев) и снабжает малину питательными веществами.

Еще один вариант суперудобрений - это куриный помет. Он богат азотом, что особенно полезно молодым кустарникам малины.

Как применять? Равномерно рассыпать удобрения, а потом аккуратно заделать их в почву - чтобы не навредить молодой поросли.