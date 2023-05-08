Секреты долгой жизни розы: как летом провести их обрезку, чтобы радовали своей красотой

Опытные садоводы предупреждают: нельзя убирать отцветший цветок розы при помощи прищипывания цветоножки. Этот прием подходит лишь для тюльпанов либо нарциссов, но в случае с розами он приведет к тому, что этот цветок будет вытянутым и легко гнущимся на ослабленном побеге.

Автор Телеграмм-канал Твоя дача считает, что правильно обрезать розы лишь до ближайшей развитой почки, потому что это дает старт новым и сильным побегам, а также обильному цветению.

Не все дачники знают, надо ли обрезать розы, которые отцвели, и оставляют их как есть. На самом деле такая обрезка растению очень нужна. Как только цветок начнет увядать, его надо сразу же удалить. Срез нужно сделать выше следующего глазка примерно на 8 мм.

Также надо удостовериться, что побег в данной части достаточно сильный и в будущем не будет прогибаться.

Но обрезка крупноцветковых роз после их цветения несколько отличается. Вместе с цветком здесь нужно также срезать стебли с неполными листьями и минимум одним пятёрчатым листом. Такой прием пробудит розу к цветению.

Летом после увядания над первым листом многоцветковых роз надо полностью срезать все соцветие.

Для штамбовых сортов роз важно проконтролировать направление роста побегов. Самый крупный глазок для этого необходимо направить наружу - так, как это делается при весенней обрезке.

Осенью, после того, как розы отцветут, обрезать их не рекомендуется. В конце лета растение лучше оставить в покое, чтобы оно спокойно подготовилось к холодам.

Если при правильном уходе кусты роз не хотят цвести - возможно, у растения слепые побеги. Для пробуждения розы надо срезать на конце побега недоразвитую почку - вместе с соседним листом.