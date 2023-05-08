Огурцы отблагодарят урожаем: какие бабушкины секреты укрепят здоровье культуры и активируют ее плодоношение

Огурцов много не бывает: летом салат из этого овоща один из самых популярных. Огурцы в топе и как овощ, который используют для консервации. Как ухаживать за растением, чобы урожая хватило на все и на всех?

После появления всходов, в фазе развития 3-4 листиков, огурцы нужно обработать йодно-молочным составом. Для его приготовления нужно взять 30 капель йода, 20 гр. хозяйственного мыла, 1 л молока. Все это развести в 10 л воды. Опрыскивание раствором проводить через каждые 10 дней.

Еще одна эффективная подкормка - хлебная. Чтобы ее приготовить, нужно булку хлеба замочить в 10-литровом ведре воды. Утром - размять, добавить 3 ст. л йода. И опять развести с водой в соотношении 1:10.

Пролить раствором огурцы, а оставшуюся часть хранить в прохладном месте. Обрабатывать им огуречные грядки можно каждые 2 недели - это позволит сохранить зелень ботвы и плодов зелеными до самой осени.

Третий вариант удобрения - на основе молочной сыворотки. Для его приготовления нужно в 10 л воды развести 2 л молочной сыворотки и 150 гр. сахара. Опрыскать и полить раствором огурцы. Такая обработка активизирует рост плодов, появляются новые завязи. Она также повышает иммунитет растения.

Можно также опрыскать растение и полить его простым раствором молочной сыворотки: 1л на 5 л воды.

Очень полезно для роста и здоровья огурцов луковая шелуха. Как приготовить подкормку на ее основе? 700 гр. луковой шелухи залить 10 л воды, довести до кипения, потом снять согня и настаивать половину суток.

Потом процедить, отжать шелуху. И опять развести водой в соотношении 1:4. Обильно опрыскать ботву, пролить грунт.

Огурцы любят воду, потому нужно следить, чтобы влаги им было достаточно. Ни в коем случае нельзя поливать огурцы холодной водой.