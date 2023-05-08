Чтобы птицам не досталось: как защитить клубнику от пернатых

Вроде все технологии соблюдены, все удобрения внесены, урожай клубники тоже выше среднего. Но вот напасть: птицы, которые тоже любят вкусные ягодки. Как спасти от пернатых урожай?

Опытные дачники советуют расставить возле или прямо на грядке что-нибудь блестящие. Например, для таких целей отлично подойдет елочный дождик. Его можно завязать на натянутый между колышками шпагат.

Еще вариант - использованные старые диски, которые также отсвечивают на солнце и в итоге отпугивают птиц, и на грядки сесть они не решатся.

К слову, птицы почему-то опасаются также белого цвета. Для того, чтобы использовать эту особенность, надо вбить колышки по периметру, протянуть между ними в несколько рядов белый шпагат. Невероятно, но это работает.

Некоторые садоводы между рядами "сажают" мягкие игрушки: мишек, котиков, собачек. Эти плюшевые "сторожа" тоже пугают пернатых.

В самых сложных случаях поверх грядок натягивают сетки, которые стопроцентно защитят каждую ягодку.