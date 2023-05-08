Во время фольклорного фестиваля в Испании пенсионерка въехала на машине в толпу

Телекомпания RTVE и другие СМИ сообщили о двенадцати раненых.

По их словам, пять человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницы.

Наибольшую тревогу вызывало состояние 14-летнего подростка, у которого было сильное внутреннее кровотечение.

По официальной информации, авария произошла около 23:30 в воскресенье.

Причина аварии пока неизвестна, но все указывает на то, что женщина которой около 80 лет, не справилась с управлением автомобиля сообщает RTVE.

Она и ее муж, сидевший на пассажирском сиденье, ехали на концерт на фестивальной площадке в «Смарте», но внезапно машина уехала в сторону и въехала в палатку, пассажиры были задержаны полицией.

Власти уже начали расследование.