Опытный огородник рассказал, что подкладывать в ямку при посадке картошки для хорошего урожая

Оградить картофель от вредителя поможет простое копеечное средство, которое одновременно служит защитой от проволочника и питательным удобрением.

Личинки жуков-щелкунов любят кислый грунт и влагу. Не нравятся проволочнику горчица и растения из семейства бобовых.

Исходя из таких данных составляем полезную смесь, которую нужно будет положить в лунку.

Собираем ее из двух компонентов: доломитовой муки и горчичного жмыха. Доломитовая мука богата минералами и может раскислять почву.

Горчичный жмых используется как удобрение и одновременно защищает от нападок проволочника.

Готовим полезную подкормку: на 2 кг доломитовой муки добавляем 1 кг горчичного жмыха. Одну столовую ложку смеси подсыпаем в каждую лунку.