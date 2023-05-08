Три важных подкормки огурцов для укрепления иммунитета и повышения урожайности

Для того чтобы избежать проблем с болезнями, надо укреплять иммунную защиту, повышать стойкость к инфекциям, устойчивость к колебаниям погодных условий.

Хорошее средство в этом деле - питательный состав на основе молока и йода. Помогает противостоять гнилям и мучнистой росе.

Делаем раствор: на ведро воды объемом 10 л добавляем литр молока, 30 капелек йода, кусочек хозяйственного мыла в измельченном виде. Все перемешиваем и используем как опрыскивание.

Процедура проводится раз в 2 недели.

Чтобы не желтела листва на огурцах и продлевалось плодоношение, делаем такую подкормку: на 10 л воды берем булку хлеба, смесь настаиваем сутки.

Процеживаем, потом к этому составу прибавляем 30-40 капель йода, опрыскиваем огурцы. Процедура проводится вечером, можно днем, но в хмурую погоду без солнца.

Увеличить число завязей можно с помощью следующей подкормки. Берем 2 литра молочной сыворотки, 150 г сахара, все это вливаем в ведро воды и смешиваем.

Опрыскиваем листья и побеги огурцов. Средство хорошо совмещается с другими удобрениями.