Украина обвиняет Машкова по трем уголовным статьям

Владимир Машков ответил на обвинения со стороны Украины словами Николая Гоголя: "...если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум".

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет российского актера сразу по 3-ем уголовным статьям.

Украинцы недовольны тем, что Машков выступает за проведение СВО, а значит "поддерживает вооруженную агрессию РФ".

Далее артисту вменяют также поддержку вхождения ЛНР, ДНР в состав Российской Федерации.

Не простили соседи звезде экрана и сцены и тот факт, что тот посещал Крым, выступая на "временно оккупированной территории" Украины.