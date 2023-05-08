ГПК: 9 мая польские перевозчики заблокируют пункт пропуска Кукурыки-Козловичи

Согласно информации вышеуказанного логистического портала, польские грузоперевозчики из Лукова при поддержке местных компаний с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе.

Требование участников данной акции – создание льготных условий для польских перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций, запрет въезда в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией, а также преференций для украинских компаний.

Один из организаторов акции Камиль Амброзиак заявил, что грузоперевозчики получили разрешение на проведение протеста у польского пункта пропуска Кукурыки до 9 июня.

Он также выразил свою уверенность в том, что в акции протеста примут участие около 100 грузовиков.