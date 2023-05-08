Бабкина поделилась главной проблемой в своей жизни

21:25 2023-05-08

Исполнительница народной песни Надежда Бабкина назвала свою главную проблему

Надежда Бабкина раскрыла свою главную проблему. На фоне жалоб многих ее коллег на отсутствие концертов, артистка призналась, что не знает, как все успеть.

В интервью Blitz.center Бабкина рассказала, что востребована как никогда. Она одновременно участвует в нескольких проектах на ТВ.

Речь идет о программах "Страна талантов", "Модный vs Народный" и "Прошу, прости".

Также нельзя забывать Бабкиной и о развитии своего театра "Русская песня". Не так давно в учреждении культуры была представлена постановка по мотивам произведения Михаила Шолохова "Тихий Дон".

4 и 6 мая знаменитость не забыла отдать дань памяти умершим друзьям, модельерам Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину, посетив их похороны.

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