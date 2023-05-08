Бабкина поделилась главной проблемой в своей жизни

Надежда Бабкина раскрыла свою главную проблему. На фоне жалоб многих ее коллег на отсутствие концертов, артистка призналась, что не знает, как все успеть.



В интервью Blitz.center Бабкина рассказала, что востребована как никогда. Она одновременно участвует в нескольких проектах на ТВ.



Речь идет о программах "Страна талантов", "Модный vs Народный" и "Прошу, прости".



Также нельзя забывать Бабкиной и о развитии своего театра "Русская песня". Не так давно в учреждении культуры была представлена постановка по мотивам произведения Михаила Шолохова "Тихий Дон".

4 и 6 мая знаменитость не забыла отдать дань памяти умершим друзьям, модельерам Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину, посетив их похороны.