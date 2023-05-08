Урожай в 4 раза больше: как этого добиться при выращивании гороха

Горох - отличный источник белка. Для вегетарианцев этот овощ - один из главных продуктов на столе. Собственно, и все другие огородники не откажутся увеличить урожай. Как это сделать?

Чтобы увеличить урожайность культуры, а также растянуть период плодоношения, нужно прищипывать макушку. В результате растение пустит несколько боковых побегов.

Прищипку можно провести в самый любой момент - даже тогда, когда горох совсем маленький. Лучше сделать это утром солнечного дня, тогда ранка успеет подсохнуть, и растение не заболеет.

Боковые побеги со временем тоже можно прищипнуть, тогда они разветвятся еще больше.

В итоге, чем больше у гороха будет стеблей, тем больше можно получить урожая, тем позже он поспеет. Потому логично вообще прищипывать половину от всех побегов. Потом - половину от половины, и так далее и далее. В результате получатся растения с разными сроками созревания.