Знающий садовод рассказал, как правильно поливать огурцы, чтобы вырастить хороший урожай

Обо всех тонкостях полива огурцов рассказал опытный огородник, новички могут брать на заметку.

Перед фазой цветения овощную культуру поливаем раз в неделю. Можно обойтись и без поливов, если были дожди. В этот период огурцы активно развивают корешки.

После появления соцветий увлажнять растения нужно два раза в неделю, можно и каждый день, если на улице стоит жаркая погода.

Огуречные листья обильно испаряют влагу, поэтому полив методом дождевания для этой культуры подходит больше всего. Но это касается здоровых растений.

При обнаружении на листьях пятен непонятного происхождения, которые говорят о болезни, дождевание не применяем. Полив проводим через бороздки, вырытые рядом с посадками.

Когда стоит погожая теплая пора, поливать огурцы лучше во второй половине дня, но надо успевать до 5 вечера.

Если ночные температуры довольно низкие, тогда делать поливы лучше по утрам.

Хорошо политыми считаются огурцы, почва под которыми увлажнена вглубь на 40 см. Взрослые особи требуют до 30 л из расчета на метр квадратный земли.