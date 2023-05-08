Знающий огородник поделился секретами грамотного полива моркови и свеклы

При этом каждому овощу нужен свой подход в плане полива. Рассказываем все о правилах увлажнения таких культур, как морковь и свекла.

Морковь

Когда семена только-только собираются всходить, им нужно находиться во влажной почве. Можно укрыть семена пленкой, чтобы влага сохранялась в земле дольше.

В этом случае поливать морковь можно редко. Когда пошли всходы, пленку убираем, раз в 10 дней делаем хороший полив из лейки с мелким ситечком.

Когда остается 3 недели до снятия урожая, поливать морковь больше не надо. Примерный расход воды на один квадратный метр равен 30 литрам.

При нехватке воды корнеплоды получаются деформированные, корявые. О жажде растения говорят скручивающиеся листочки, также они начинают темнеть.

Свекла

С поливами свеклы дело обстоит проще, ее нужно увлажнять редко - всего 4-5 раз за весь сезон. Но это при условии, что нет сильной жары и долгой засухи.

Вода при поливе расходуется так же, как и при поливе моркови. Увлажняющие процедуры проводим рано утром или поздно вечером, не под корень, а в бороздки рядом с посадками.

Пересушивать растения тоже не стоит, иначе свекла выпустит цветоносы и корнеплодов не будет вовсе. А если они и будут, то совсем несъедобные - жесткие, безвкусные.

Нехватка жидкости сразу скажется на листьях, они станут буро-фиолетовыми и мелкими.