Какими лакомствами советские дети раньше заменяли конфеты

В советское время сладких роскошеств не было. В 80-е годы прошлого века дети при дефиците товаров ели конфеты в основном по праздникам. Но, чтобы побаловать себя сладким, умели выкручиваться. Чем именно они лакомились?

Хлеб с маслом и сахаром

Белый хлеб, смазанный сливочным маслом и посыпанный сахаром - один из наиболее популярных "десертов" того времени, сообщает Рамблер. Для многих рожденных в СССР вкус и запах этого лакомства и сейчас ассоциируется с детством.

Древесная смола

Дети в советское время вместо жевательной резинки жевали живицу. Это - смола, застывшая на коре деревьев - к примеру, кедра, ели, сосны, лиственницы. К слову, живица куда более полезнее магазинной жвачки, она обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и антисептическими свойствами.

Сухой кисель

Школьники покупали брикеты сухого киселя и, не растворяя их кипятком, грызли просто так. Такие брикеты готовили из крахмала и сахара, туда добавляли экстракт фруктов и ягод, пищевых красителей и лимонной кислоты.

Врачи и тогда считали вредным такое лакосмтво без готовки. Нерастворенный в воде концентрат в желудке разбухал и мог спровоцировать раздражение слизистых оболочек, а также расстройство пищеварения.