Перец быстрее укоренится и порадует обильным урожаем: какие 3 шага для этого надо сделать

Перед пересадкой перцев на постоянное место жительства растение надо подкормить - чтобы оно лучше пережило стресс, укрепилось и затем порадовало плодами.

В идеале грунт нужно заправить органикой с осени. А перед пересадкой он нуждается в калии и фосфоре. А вот азот в этот период не нужен: стимулировать наземную часть, которой он способствует, не время.

Калий важен культуре еще и потому, что он способствует укреплению стенок клеточных мембран, делает ткани листьев и стебли прочными, крепкими. То есть - работает на утолщение стебля и рост в поперечном сечении.

И в целом он незаменимый участник углеводного обмена и фотосинтеза, а также накапливания и распределения сухих веществ. А фосфор важен как для корневой, так и для надземной части.

Чем именно надо подкормить? Одно из самых доступных удобрений - монофосфат калия (калий + фосфор). Либо - сульфат калия, калимагнезия. Можно с поливом внести двойной суперфосфат, который проще разводится.

Если перец не очень крепкий и его рост замедлен, нужно внести калиевую селитру (калий + азот) либо любое комплексное удобрение с символическим процентом азота.

Кроме того, перец нужно мульчировать - и на грядке, и в теплице. Это делается для того, чтобы грунт был более легким и рыхлым, защищен от жары и холода, сохранял влагу.

В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, агроволокно, солому.

Третий важный момент - обязательно оборвать первый бутон, который называется "королевским". Это ускорит плодоношение перца, даст более интенсивный рост самому кусту.

Таккие простые меры станут активным импульсом к росту перца и способтсвуют шикарному урожаю.