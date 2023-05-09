Раствор из сельдерея: бесплатное средство от капустной мухи

00:57 2023-05-09

Капустная муха – это вредитель, способный уничтожить значительную часть урожая. Избавиться от нее непросто.

Химические средства дают хороший результат, но накапливаются в почве, попадают в растения, а оттуда – в организм человека.

Чтобы этого не произошло, лучше использовать натуральные средства, например, настой из сельдерея.

Для приготовления состава нужно измельчить 4 кг стеблей сельдерея, залить их 10 литрами воды и прокипятить в течение получаса.

Затем настой остужают и оставляют еще на 304 часа. Перед применением состав нужно отфильтровать и развести водой в соотношении 1:5.

Чтобы повысить эффективность данного средства, можно добавить в него жидкое мыло. Обработка растений таким настоем поможет надолго избавиться от капустной мухи.

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