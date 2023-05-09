16-летняя дочь Глюкозы хочет съехать от родителей в однокомнатную квартиру

Старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) отметила свой день рождения. Школьнице исполнилось шестнадцать лет. Лидия, несмотря на юный возраст, уже заявила о себе, как о певице, и активно строит музыкальную карьеру, сообщает Космополитен.

Девушка заверила, что помощь мамы в ее карьере минимальна. Основной рабочий процесс Лидия строит с отцом, Александром Чистяковым.

Мама никогда мне ничем не помогала - кроме эмоциональной поддержки. Мы работаем с папой. Папа участвует больше всех, он сам пишет и помогает мне писать. Мне кажется, он мог бы стать очень крутым артистом. Но, к сожалению, предпочел заняться бизнесом, — сказала Чистякова.

Дочь певицы и бизнесмена заявила, что роскошь ее не прельщает.

Не люблю большие пространства. Хочу жить в однушке. Мне много не надо. Хочу жить отдельно, я уже взрослый человек. Я чувствую, будто мне 28. Я понимаю, что мне 16, меня никто не отпустит. И здесь больше не со стороны мамы, а - папиной, - отметила Лидия.

По мнению юной певицы, родители ей дали очень правильное воспитание. Она называет себя свободолюбивым человеком, у которого есть принципы.