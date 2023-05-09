Огородники рассказали, как вырастить огромный урожай огурцов с помощью обычной соды

Приготовить его очень просто. Нужно растворить 5 ст.л. обычной соды в 10 л воды и подкормить растения этим составом дважды.

Первая подкормка проводится через 2 недели после высадки растений в открытый грунт. Она способствует формированию корневой системы.

Через 20 дней подкормку повторяют, чтобы активизировать формирование завязей и улучшить цветение.

Третья подкормка проводится во время плодоношения огурцов. На этот раз в 10 л воды растворяют 3 ст.л. соды и добавляют 4 капли йода, после чего тщательно перемещивают.