Дачники объяснили, как ускорить рост огородных культур с помощью аспирина

При пересадке растений аспирин помогает им адаптироваться к новым условиям, обеспечивает ускорение их роста.
Для получения такого эффекта достаточно измельчить 2 таблетки аспирина и добавить их в каждую лунку.
После этого лунку поливают водой и сажают растения. Можно также использовать раствор аспирина для опрыскивания растений и для полива.
Для этого 10 таблеток аспирина растворяют в 500 мл теплой воды, а затем используют раствор раз в 10 дней.
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