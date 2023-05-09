Дачники объяснили, как ускорить рост огородных культур с помощью аспирина

При пересадке растений аспирин помогает им адаптироваться к новым условиям, обеспечивает ускорение их роста.

Для получения такого эффекта достаточно измельчить 2 таблетки аспирина и добавить их в каждую лунку.

После этого лунку поливают водой и сажают растения. Можно также использовать раствор аспирина для опрыскивания растений и для полива.

Для этого 10 таблеток аспирина растворяют в 500 мл теплой воды, а затем используют раствор раз в 10 дней.