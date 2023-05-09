Агрономы раскрыли пять секретов выращивания сладких томатов

Чтобы добиться лучшего вкуса, томаты следует сажать только на хорошо освещенных солнцем участки без сквозняков.

Второе правило – обильный полив, но без перебора, иначе корни растений начнут гнить, и хорошего урожая не получится.

Поливать томаты нужно теплой отстоявшейся водой, а для сочности их стоит полить растения раствором 2 г марганцовки в 10 л воды во время цветения.

Придать сладость томатам помогает полив составом из 10 л теплой воды, 1 ст.л. соли и 1 стакана древесной золы во время плодоношения.