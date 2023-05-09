Две подкормки, от которых морковь вырастает идеально ровной и очень сладкой

01:28 2023-05-09

Чтобы вырастить сладкую и ровную морковь, необходимо полить грядки раствором 3 г марганцовки в 10 л воды перед посадкой растения.

После высадки моркови нужно накрыть грядку пленкой для появления первых всходов, особенно при нестабильной погоде.

Затем морковь прореживают, стараясь не повредить растения, хорошо поливают и проводят вторую подкормку.

Для нее потребуется тот же раствор, что и в первый раз, только с добавлением 2 г борной кислоты, предварительно разведенной в горячей воде.

После полива этим составом морковь вырастает не только сладкой, но и ровной, что очень удобно для хозяек. 

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