Две подкормки, от которых морковь вырастает идеально ровной и очень сладкой

После высадки моркови нужно накрыть грядку пленкой для появления первых всходов, особенно при нестабильной погоде.

Затем морковь прореживают, стараясь не повредить растения, хорошо поливают и проводят вторую подкормку.

Для нее потребуется тот же раствор, что и в первый раз, только с добавлением 2 г борной кислоты, предварительно разведенной в горячей воде.

После полива этим составом морковь вырастает не только сладкой, но и ровной, что очень удобно для хозяек.