Дачники назвали лучшие подкормки для выращивания цветной капусты

Для формирования листьев растению необходим молибден, а в песчаном грунте ему может не хватать марганца.

Через неделю после высадки цветной капусты в открытый грунт необходимо провести первую подкормку.

Для ее приготовления птичий помет разводится водой в соотношении 1:20 или коровяк – в соотношении 1:10.

Вторая подкормка проводится в июле-августе. Для этого коровяк разводится водой в соотношении 1:5, настаивается 2 дня, еще раз разводится водой 1:2.

В этот раствор необходимо добавить 20 г суперфосфата на ведро воды и вылить по литру под каждое растение.