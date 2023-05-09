Дачники назвали лучшие подкормки для выращивания цветной капусты

01:47 2023-05-09

Цветной капусте требуется в несколько раз больше питательных веществ, чем белокочанной.

Для формирования листьев растению необходим молибден, а в песчаном грунте ему может не хватать марганца.

Через неделю после высадки цветной капусты в открытый грунт необходимо провести первую подкормку.

Для ее приготовления птичий помет разводится водой в соотношении 1:20 или коровяк – в соотношении 1:10.

Вторая подкормка проводится в июле-августе. Для этого коровяк разводится водой в соотношении 1:5, настаивается 2 дня, еще раз разводится водой 1:2. 

В этот раствор необходимо добавить 20 г суперфосфата на ведро воды и вылить по литру под каждое растение.

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