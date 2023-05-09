Мельник раскритиковал своего преемника Макеева: «Он должен поднять задницу»

«Он должен поднять задницу, наконец-то заявить о себе и добиться результатов по жизненно важным вопросам, таким как немецкие истребители и военные корабли и вступление в НАТО», — заявил нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Мельник редакции Network Germany.

«Растоптав все, что его предшественник создал потом и кровью, Макеев бросил перчатку и мне в лицо», — сказал Мельник: «Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора — как и нашим польским сестрам и братьям в Берлине».

Мельник еще в конце апреля резко критиковал своего преемника.

В то время он заявил Die Zeit, что украинцы ранее могли «участвовать и даже контролировать» дебаты о поставках оружия Берлином.