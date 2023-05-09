С 9 мая польские перевозчики заблокируют пункт пропуска Кукурыки-Козловичи на границе с Беларусью

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь со ссылкой на польский логистический портал, польские грузоперевозчики из Лукова, опираясь на поддержку местных компаний, закроют сегодня проезд для фур на польско-белорусской границе.

Протестная акция связана с убыточным бизнесом из-за ввода санкций против России и преференций для украинских компаний.

Участники акции требуют льготные условия для польских перевозчиков. Акция будет проводиться до 9 июня у польского пропускного пункта Кукурыки, на это получено официальное разрешение.