Надежда Бабкина после пережитых потрясений едет в Крым восстанавливать душевные силы

07:59 2023-05-09

Известная певица Надежда Бабкина похоронила двух близких друзей Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Особенно расстроила ее ситуация со скандальными похоронами модельера Вячеслава Зайцева.

Знаменитого кутюрье похоронили в Подмосковье, это вызвало искреннее возмущение многих его близких.

Надежда Бабкина пыталась добиться перезахоронения тела в месте, более соответствующем высокому статусу ушедшего из жизни модельера.

Чтобы вернуть утраченное душевное равновесие, артистка покинула Москву и поехала в Крым на отдых.

Еще в 2020 году специалисты советовали ей именно этот курорт для восстановления душевного здоровья, теперь она частенько туда наведывается.

По словам Бабкиной, Крым - это место ее силы.

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