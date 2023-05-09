Надежда Бабкина после пережитых потрясений едет в Крым восстанавливать душевные силы

Знаменитого кутюрье похоронили в Подмосковье, это вызвало искреннее возмущение многих его близких.
Надежда Бабкина пыталась добиться перезахоронения тела в месте, более соответствующем высокому статусу ушедшего из жизни модельера.
Чтобы вернуть утраченное душевное равновесие, артистка покинула Москву и поехала в Крым на отдых.
Еще в 2020 году специалисты советовали ей именно этот курорт для восстановления душевного здоровья, теперь она частенько туда наведывается.
По словам Бабкиной, Крым - это место ее силы.
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