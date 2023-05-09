Васильева объяснила отъезд своих внуков из Германии странностями школьного образования за рубежом

Татьяна Васильева утверждает, что внуки, вернувшиеся из Германии в Россию, не жалеют об этом.

Главной причиной отъезда родственников актрисы стали странности, которые происходили при обучении в школе иностранного государства.

Несколько лет назад мужчины-учителя позволяли себе приходить на уроки в колготах, что считается в Германии и ряде других толератных стран нормой.

Также удивляет тот факт, что туалеты в школах там общие, включая существ среднего рода.

При всем при этом, уровень образования среднего звена в Германии значительно ниже российского.