В Москву для празднования Дня Победы прибыли лидеры почти из всех стран СНГ

8 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что присутствовать на параде Победы в Москве будут почти все главы стран СНГ.

В российскую столицу уже прибыли лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Возможно, к ним присоединятся также президент Азербайджана и глава Туркмении.

Ожидается приезд лидеров Таджикистана и Узбекистана. Кроме праздничных мероприятий, высокопоставленных гостей российской столицы ожидает завтрак в неформальной обстановке.

Об этом сообщил Дмитрий Песков.