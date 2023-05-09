В Москву для празднования Дня Победы прибыли лидеры почти из всех стран СНГ

08:17 2023-05-09

Как сообщает информационное агентство "Красная весна", в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая примут участие большинство лидеров стран СНГ. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

8 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что присутствовать на параде Победы в Москве будут почти все главы стран СНГ.

В российскую столицу уже прибыли лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Возможно, к ним присоединятся также президент Азербайджана и глава Туркмении.

Ожидается приезд лидеров Таджикистана и Узбекистана. Кроме праздничных мероприятий, высокопоставленных гостей российской столицы ожидает завтрак в неформальной обстановке.

Об этом сообщил Дмитрий Песков.