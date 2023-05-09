Германия экстрадирует членов калабарийской мафии

По словам представителя, прокуратура Дюссельдорфа уже одобрила запрос об экстрадиции, сообщает газета Siegener Zeitung.

36-летний итальянец был арестован на основании европейского ордера на арест в Сан-Луке в прошлую среду.

Его брат и ещё один сотрудник кафе-мороженого были арестованы в Зигене одновременно.

В масштабной общеевропейской операции против итальянской мафии около 500 полицейских провели обыски в общей сложности на 51 объекте в земле Северный Рейн-Вестфалия.

По данным Управления уголовной полиции земли (LKA), кафе-мороженое в Зигене, закрытое властями, было местом отмывания денег и убежищем для калабрийской мафии «Ндрангета».

По данным LKA, финансисты кафе-мороженого замешаны в международной торговле наркотиками.