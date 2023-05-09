Газманов пришел в восторг от концерта Киркорова в честь 9 Мая

Олег Газманов стал гостем выступления Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце. Мероприятие было посвящено празднованию 9 мая. Об этом артист сообщил в интервью "Пятому каналу".

Газманов прибыл ко второй половине концерта. Он переделал текст композиции "Единственная моя", а его жена представила Киркорову новую версию.

Филипп Бедросовия вызвал Газманова на сцену. Олег Михайлович заверил, что зрителей был полон зал и все они дружно аплодировали.

По мнению исполнителя, Киркоров уникальный человек. Из каждого своего выхода на сцену он устраивает шоу, переодеваясь бесчетное количество раз.

Газманов признался, что, если бы он менял наряды по 27 раз (как это было с коллегой на последнем выступлении), он бы просто не выжил.