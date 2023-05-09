Хорватская панк-группа Let 3 вышла на сцену Евровидения 2023 в трусах

«Шесть чудаков с возмутительным макияжем и в костюмах сумасшедших военных...», характеризуют эту команду ливерпульские СМИ.

«На первый взгляд мы можем показаться шуткой, но мы не новички в этом деле. Мы всегда так делали. Мы не шутим. «Мы серьезны, как рак»», — заявил в интервью фронтмен Let 3 Зоран Проданович, он же Прля, котоорому недавно исполнилось 58 лет.

«Наша песня немного глуповата, но это наш ответ на человеческую глупость», - отметил солист.

В тексте композиции Mama šč поеттся о матери, которая покупает трактор своему сыну психопату.

На сцене хорваты появятся в трусах-кенгуру и немыслимой военной форме, а-ля Доктор Стрейнджлав.