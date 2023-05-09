Лондонская полиция выразила «сожаление» после ареста антимонархистов

Шестеро протестующих против монархии были арестованы в субботу на мероприятиях, посвященных коронации Карла III и не смогли провести запланированную демонстрацию.

Полиция подчеркнула, что задержанным не будет предъявлено никаких обвинений.

Рано утром в субботу шесть членов антимонархической группы «Республика», включая их лидера Грэма Смита, были арестованы в центре Лондона, когда они шли на Трафалагарскую площадь для демонстрации на Королевском перевале.

Они были освобождены поздно вечером в субботу, более чем через шестнадцать часов после ареста, что вызвало резкую критику.