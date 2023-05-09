Здоровый крыжовник: какие подходы защитят кустарник от тли и мучнистой росы

Крыжовник ягода вкусная и полезная, но только если здоровая. Но, к сожалению, микроскопический гриб нередко поражает листья и почки, побеги и плоды растения. Их покрывает белый налет, и ягоды становятся непригодными для употребления.

Более того - через несколько лет куст вообще может погибнуть. Учитывая, что тля - разносчик этой и других инфекций, бороться с росой и этим вредителем желательно одновременно.

Но как быть, если химическими препаратами при этом пользоваться не хочется? Или ягоды уже начали созревать, и поливать их химикатами нежелательно?

Использовать народный метод на основе кальцинированной соды. Понадобится 2 столовых ложки с горкой этого вещества, его надо развести в 10 литрах воды. Для прилипаемости и чтобы не поднималась пена, нужно добавить немного натертого на терке хозяйственного мыла.

Опрыскать крыжовник ранним утром. Если провести полив в полдень, капли воды с содой превратятся в линзы, и могут даже обжечь листья. Вечерняя обработка тоже не вариант: вегетативные органы просто не успеют высохнуть, и это чревато проблемами.

Такая подкормка решает сразу две проблемы - избавит от мучнистой росы, тли и других вредителей.