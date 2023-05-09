Агрессивная толпа не позволила послу России в Польше возложить венок к мемориалу в Варшаве

12:26 2023-05-09

Собравшиеся требовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту со своего пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы дипломату не удалось возложить венок на кладбище советских воинов, он был вынужден покинуть мемориал.

Как сообщил посол Сергей Андреев корреспондентам информационного агентства «РИА Новости», во время инцидента он не пострадал. Дипломат назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка. Когда посол обратился к стоящему поблизости полицейскому с просьбой прояснить ситуацию, то получил ответ, что все происходящее — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. Полицейский попросил его рассмотреть возможность удалиться и, возможно, прийти в другое время.

Как подчеркнул посол, какие бы провокации не устраивали недоброжелатели России, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами.

Подобный инцидент имел место и годом ранее, когда на российского посла в Польше было совершено нападение, в ходе которого дипломата облили красной жидкостью.