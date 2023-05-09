Агрессивная толпа не позволила послу России в Польше возложить венок к мемориалу в Варшаве

Как сообщил посол Сергей Андреев корреспондентам информационного агентства «РИА Новости», во время инцидента он не пострадал. Дипломат назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка. Когда посол обратился к стоящему поблизости полицейскому с просьбой прояснить ситуацию, то получил ответ, что все происходящее — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. Полицейский попросил его рассмотреть возможность удалиться и, возможно, прийти в другое время.

Как подчеркнул посол, какие бы провокации не устраивали недоброжелатели России, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами.

Подобный инцидент имел место и годом ранее, когда на российского посла в Польше было совершено нападение, в ходе которого дипломата облили красной жидкостью.