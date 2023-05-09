Как заявил политик в своем официальном Youtube-канале, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру.

Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.

Бывший советник экс-президента Украины назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.

Критикуя законопроект, Соскин заявил: Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа».

Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «для обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».