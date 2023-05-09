Дачный эксперт рассказал про основные моменты выращивания арбуза в умеренном климате

Дачник с большим опытом разведения полосатой ягоды на своем участке дал короткую инструкцию по ее выращиванию в регионах с умеренным климатом.

Больше всего, конечно, это растение любит тепло и свет. Солнца арбузам надо много. Учитывая множество существующих сортов, получить с одного саженцы можно от 2 до 4 плодов.

Выращивать арбузы можно двумя способами: из семян или с помощью готовой рассады. И то, и другое можно приобрести в садоводческих магазинах.

Причем с семенами придется повозиться: это будет долгий процесс и обойдется он недешево.

Готовые саженцы доставят меньше хлопот и урожай дадут раньше. Высаживая рассаду, надо осторожно обращаться с корнями, они очень нежные. После высадки обязательно сделать полив.

Миниатюрные сорта лучше разводить в контейнерах.

Место для выращивания выбираем солнечное. Учитывайте особенности сорта, чтобы растениям по мере подрастания хватило места на грядке.

Арбузные лозы могут вытягиваться до 2 м в длину, компактных сортов это не касается. Позаботьтесь о привлечении в сад насекомых-опылителей.

Земля для арбуза должна быть теплая и хорошо дренированная, предпочтительный вариант - суглинки. Удобряем растения после посадки азотом.

Обеспечьте полосатой ягоде 8 часов непрерывного света каждый день. Поливаем арбузы до 3 раз в неделю, по мере необходимости, но реже не стоит.

Подходящая температура для гармоничного роста - 21-29 градусов тепла. Заморозки для арбузов могут быть губительны.