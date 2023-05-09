Дачный эксперт рассказал про основные моменты выращивания арбуза в умеренном климате

13:22 2023-05-09

Разведением арбузов на дачном участке сегодня уже никого не удивишь. Некоторые садоводы все еще считают это непростой задачей, но на самом деле при соблюдении всех условий вырастить арбуз на огороде вполне реально.

Дачник с большим опытом разведения полосатой ягоды на своем участке дал короткую инструкцию по ее выращиванию в регионах с умеренным климатом.

Больше всего, конечно, это растение любит тепло и свет. Солнца арбузам надо много. Учитывая множество существующих сортов, получить с одного саженцы можно от 2 до 4 плодов.

Выращивать арбузы можно двумя способами: из семян или с помощью готовой рассады. И то, и другое можно приобрести в садоводческих магазинах.

Причем с семенами придется повозиться: это будет долгий процесс и обойдется он недешево.

Готовые саженцы доставят меньше хлопот и урожай дадут раньше. Высаживая рассаду, надо осторожно обращаться с корнями, они очень нежные. После высадки обязательно сделать полив.

Миниатюрные сорта лучше разводить в контейнерах.

Место для выращивания выбираем солнечное. Учитывайте особенности сорта, чтобы растениям по мере подрастания хватило места на грядке.

Арбузные лозы могут вытягиваться до 2 м в длину, компактных сортов это не касается. Позаботьтесь о привлечении в сад насекомых-опылителей.

Земля для арбуза должна быть теплая и хорошо дренированная, предпочтительный вариант - суглинки. Удобряем растения после посадки азотом.

Обеспечьте полосатой ягоде 8 часов непрерывного света каждый день. Поливаем арбузы до 3 раз в неделю, по мере необходимости, но реже не стоит.

Подходящая температура для гармоничного роста - 21-29 градусов тепла. Заморозки для арбузов могут быть губительны.

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